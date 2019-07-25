Представлен 6-колесный пикап на базе Land Rover Defender

Тюнеры Chelsea Truck Company представили на суд общественности свою новую разработку – пикап, созданный на базе модели Land Rover Defender 110. Шестиколесный автомобиль получил название Flying Huntsman 6×6. Машина отличается выдающимися внедорожными характеристиками. Стоимость пикапа составляет 279 тысяч 999 фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 22 миллиона рублей по актуальному курсу.

По словам авторов проекта, новый Flying Huntsman 6×6 за счет своей продуманной конструкции будет способен преодолеть любое бездорожье. Под капотом пикапа установлен 6,2-литровый мотор V8 от компании General Motors с отдачей в 430 лошадиных сил. Связку агрегату составит 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Автомобиль получил защиту кузова в виде пластиковых накладок, а также роскошный интерьер, в котором использовалась отделка сидений из натуральной кожи.