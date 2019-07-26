Появились новые сведения про Toyota FT-4X

Концептуальная модификация автомобиля модели Toyota FT-4X была представлена ещё два года назад. Тогда событие проходило в рамках автосалона в Нью-Йорке. Внешность авто назвали несколько угловатой. Но, несмотря на мнение скептиков, стало известно, что производство этого кроссовера всё-таки стартует.

Как оказалось, автомобиль будет выпускаться на фирменной платформе TNGA-C. Исходя из этого, можно предположить, что новинка будет работать за счёт турбированного мотора объёмом в 1.2 литра, который имеет мощность в 114 лошадиных сил. Кроме того, машина может иметь в более дорогой модификации агрегат с отдачей в 158 лошадей объёмом в 1.8 литра. Топовая версия вероятнее всего получит двухлитровый мотор с мощностью в 158 лошадиных сил.

Кроме того, не исключено, что кроссовер получит гибридную модификацию, так как сейчас это весьма перспективное направление. Пока что неизвестно, когда именно стартует производство и когда общественности будет представлена полноценная серийная спецификация Toyota FT-4X.