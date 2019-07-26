Porsche собирается выпустить серию винтажных 911

Сегодня стало известно о том, что одно из отделений компании Porsche в скором времени выпустит новую коллекцию автомобилей 911, которые будут посвящены разным эпохам.

Как оказалось, будет изготовлено всего 4 варианта авто. В серии же будет около тысячи экземпляров. Каждая машина будет олицетворять своё десятилетие, то 50-х до 80-х. Исходя из того, что коллекция будет ориентирована исключительно на коллекционеров, ожидать доступных ценников не стоит.

Разработчики обещают, что каждое авто станет настоящим произведением искусства и будет выступать в роли некой машины времени. Для того, чтобы водитель буквально почувствовал себя в прошлом, будут использоваться различные винтажные материалы, оригинальные цветовые сочетания и текстуры. При этом, все машины будут полностью соответствовать современным параметрам безопасности.

Сообщается, что все работы будут производиться мастерами Porsche Exclusive Manufaktur вручную.