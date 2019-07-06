Полицейские Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в РФ

Компания «АвтоВАЗ» получила сертификаты Одобрения типа транспортных средств на спецверсии своих популярных моделей Lada Vesta и Lada Granta. Речь идет о специальных модификациях этих автомобилей, предназначенных для нужд Министерства обороны и оперативных служб МВД.

По информации портала «Лада.Онлайн», служебная «Гранта» будет идти только в кузове седан, а «Веста» сертифицирована в двух кузовах: седан и универсал.

Кроме того, для полицейских также предоставят специальную версию седана Lada Vesta Sport. Она, как о оригинальная «Веста Спорт», будет укомплектована 1,8-литровым мотором на 145 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Из дополнительного оборудования автомобилей стоит отметить установку на них светоакустической панели (она же «люстра»), а также систем видеонаблюдения, радиостанции и спутниковой навигации.