Первые «ГАЗель Next» с моторами Volkswagen направились к дилерам

Сегодня, 6 июля 2019 года, стартовала отгрузка к дилерам новой версии автомобиля «ГАЗель Next», оснащенной 2-литровым турбодизельным агрегатом от Volkswagen. Первая партия, состоящая из 30 машин, уже добралась до нижегородского автосалона «Луидор». Стоимость новой модификации «ГАЗель Next» с двигателем Volkswagen стартует с отметки в 1 миллион 145 тысяч рублей.

Новый мотор с индексом EA189 оборудован системой впрыска Common Rail, а также системой очистки выхлопных газов SCR с впрыском мочевины, что позволяет ему соответствовать стандарту «Евро-6». В связке с агрегатом работает 6-ступенчатая «МКПП» разработки Горьковского автозавода. Трансмиссия оснащена тросиковым приводом и способна «переваривать» крутящий момент до 450 Нм.

Напомним, что официальный дебют «ГАЗель Next» с мотором Volkswagen состоялся осенью 2018 года на международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере (Германия).