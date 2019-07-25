Первая партия кроссоверов Brilliance V3 добралась до России

Китайская Brilliance начала поставки в Россию своего кроссовера V3. Первая партия машин уже добралась до дилеров марки в РФ, но не исключено, что пока речь идет только о выставочных экземплярах и автомобилях для тест-драйвов.

Новый китайский «паркетник» Brilliance V3 будет продаваться в нашей стране в четырех комплектациях. Стоимость автомобиля объявят ближе к началу его реализации, которая стартует до конца 2019 года.

При этом поставлять в Россию для продаж будут не обновленную версию V3, дебютировавшую в Шанхае в этом году, а старую версию 2016 модельного года. Ранее именно на эту модификацию Brilliance получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Габаритные размеры кроссовера окажутся следующими: длина – 4200 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2570 мм. Под капотом «паркетника» будет установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель на 107 лошадиных сил, работающий в связке с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом».