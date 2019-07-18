Особенности обновлённого автомобиля Mazda 2

Не так давно в сеть утекли первые фотографии рестайлингового автомобиля модели Mazda 2. Теперь же фирма сама официально представила модель. Как оказалось, на домашнем рынке новинка появится уже этой осенью, тогда как европейским покупателям придётся подождать.

Хэтчбек получит новые бампера, а также начинку в базовой оптике. Вместо стандартных противотуманок бренда теперь используются оригинальные тонкие полоски с хромированным покрытием. Комплектуют автомобиль диски на 16 дюймов.

В салоне обновлённой машины также ждут некоторые нововведения. Так, была добавлена отделка оригинальной тёмно-синей кожей. Передние кресла были обновлены. Зеркало заднего вида имеет функцию автоматического затемнения. По словам разработчиков, была существенно доработана шумоизоляция и её показатель значительно увеличился. Круиз-контроль будет использоваться адаптивного типа. А за дополнительную плату машина может оснащаться системой удержания транспорта в одной полосе движения.

На рынке марки авто будет продаваться как с полным приводом, так и с передним. А вот покупатели Старого Света получат только переднеприводную модификацию, которая будет оснащаться полуторалитровыми моторами на бензине мощностью в 75 и 90 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой механического типа на 6 ступеней либо же с автоматом на такое же количество ступеней. Автомобиль дойдёт до Европы только в начале будущего года, а цены на него пока неизвестны.