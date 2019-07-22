Особенности Nissan Juke нового поколения

Уже в начале осени текущего года состоится глобальная презентация нового компактного паркетника модели Nissan Juke второй генерации.

Стоит отметить, что в сети первый официальный тизер появился только несколько дней назад. И сделала фирма это довольно оригинально. Она опубликовала QR код, отсканировав который можно было полюбоваться изображением нового кроссовера. Теперь же в сети появился более подробный тизер, а также названа точная дата презентация. Состоится она 3 сентября.

О технических характеристиках фирма пока говорить не спешит. Что же касается фотографий, то на них красуется рельефная крыша автомобиля, который также украшает решётка радиатора с оригинальным рисунком.

Ходят слухи, что машина будет работать на литровом моторе мощностью в сотню лошадиных сил. Ему альтернативой станет турбированный агрегат на 1.3 литра с мощностью в 130 или 155 лошадиных сил. Дизельная серия будет представлена двумя моторами на полтора литра каждый, мощностью в 95 или 115 лошадиных сил. К сожалению, в нашей стране новый Nissan Juke не появится, так как модель показывает слабый спрос. В прошлом году в России было реализовано всего 2 тысячи 547 экземпляров авто.