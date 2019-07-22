Особенности молодёжного Hyundai Lafesta

Наконец-то в сети был рассекречен внешний вид нового электрифицированного купеобразного автомобиля южнокорейского производителя. Как оказалось, экологически чистая версия оказалась куда более крупной.

Напомним, что в купеобразном кузове автомобиль был показан ещё в середине весны прошлого года. Несмотря на то, что автомобиль представили, как молодёжный, но его ценник был весьма высок, он завоевал неплохую любовь покупателей. Так, только за первое полугодие авто было реализовано в Китае в количестве почти 42 тысяч единиц.

Внешне автомобиль отличается от классической спецификации. Вместо решётки радиатора установлена симпатичная заглушка, видоизменён бампер, а разъём для зарядки замаскирован прямо под эмблемой фирмы. В длину автомобиль стал больше на 4.5 сантиметра, тогда как колёсная база осталась прежней. А вот про отделку в салоне пока ничего неизвестно. Электрокар имеет силовой агрегат с мощностью в 184 лошадиные силы. Максимальная скорость движения составляет 165 километров в час. Остальные технические характеристики пока держатся в тайне. В продажу новинка поступит до конца текущего года. Но пока неясно, выйдет ли электромобиль на глобальный рынок.