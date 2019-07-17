Опубликованы рендеры нового BMW X6 M

Венгерское тюнинг-ателье X-Tomi Design выложило в Сеть собственное видение того, как будет выглядеть новый BMW X6 M, презентация стандартной версии (без приставки «М») которого запланирована на сентябрьский автосалон во Франкфурте (Германия).

При создании виртуальной визуализации дизайнеры пользовались информацией, полученной со сделанных ранее шпионских фотографий нового X6 M.

По мнению авторов рендеров, купеобразный баварский кроссовер получит агрессивный внешний облик с более острыми линиями кузова и массивными воздухозаборниками, обусловленными М-обвесом.

В моторную линейку новинки должен войти 600-сильный двигатель, который в версии Competition будет выдавать до 617 лошадиных сил мощности.

В качестве конкурентов на мировом рынке для нового BMW X6 M выступят: Mercedes-Benz GLE Coupe, Audi Q8, Porsche Cayenne Coupe и Lamborghini Urus.

Напомним, что текущая генерация модели BMW X6 продается в России в четырех комплектациях. Стоимость базовой составляет 5 миллионов 420 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 6 миллионов 770 тысяч рублей.