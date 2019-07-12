Опубликованы первые рендеры пикапа Kia XCeed

Несмотря на то, что корейская Kia не спешит с развитием в своей линейке моделей сегмента пикапов, дизайнеры из венгерского тюнинг-ателье X-Tomi Design решили представить, как мог бы выглядеть вседорожный хэтчбек Kia XCeed в таком кузове. По задумке авторов изображений, пикап XCeed мог бы иметь неплохую популярность на американском авторынке, где спрос на такие автомобили очень высок, ввиду своей доступной цены.

Судя по выложенным в Сеть рендерам, за основу проекта был взят «вседорожный» хэтчбек XCeed, которого лишили задней части кузова, переделав его в грузовой отсек, а также увеличили клиренс.

Вероятность того, что такой автомобиль поступит в продажу, практически нулевая, поскольку пока корейцы не стремятся захватывать данный, весьма специфичный сегмент мирового авторынка.

Тем не менее, родственная для Kia марка – Hyundai – вполне может в скором времени вывести в продажу свой первый пикап, который должны построить на базе концепта Santa Cruz.