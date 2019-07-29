Опубликованы первые фото обновленной Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» готовится к обновлению семейства Lada Vesta. Согласно последним данным, пока не подтвержденным представителями отечественного автогиганта, «Веста» получит сразу два обновления, первое из которых произойдет либо в конце этой осени – либо в начале 2020 года.

В группе «kviring drive» в социальной сети «VK» опубликованы первые фотографии и подробности относительно рестайлинга Lada Vesta.

По словам автора опубликованного поста, на сделанных снимках представлен «промежуточный» вариант «Весты», который появится на рынке до полноценного фейслифта. Сроки пока неизвестны, но предполагается, что произойдет это либо до конца этого года – либо в начале следующего.

В ближайшем обновлении Lada Vesta должна обзавестись кожаным рулевым колесом с функцией обогрева, новым цветом кузова «Лазурит», глубокими подстаканниками, мультимедийной системой с поддержкой современных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также зеркалами новой аэродинамической формы с электроприводом складывания.

Что касается полноценного рестайлинга, то «Веста» должна пережить его в 2020 году.