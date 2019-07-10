Опубликованы фото УАЗ «Патриот» с модернизированным двигателем

Компания «УАЗ» готовится к запуску в продажу внедорожника «Патриот» с автоматической трансмиссией и модернизированным мотором.

Накануне с конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения. Это завершающий этап проекта по созданию модернизированного двигателя, который будет устанавливаться на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач, а также на модели «Пикап» и «Профи».

В модернизированном двигателе насчитывается около 30 оригинальных новых деталей, таких как блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и многие другие.

Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий (им присвоены заводские индексы 409051.1000403-20, 409051.1000403-30, 409052.1000403-30). В настоящее время идет завершающая стадия подготовки производства, и на Ульяновский автомобильный завод уже отгружена первая опытно-промышленная партия доработанных двигателей.

«В двигатель внедрена новая система охлаждения по двум причинам: с одной стороны, она модернизируется для автоматической коробки передач, с другой – для улучшения климата в салоне», – уточнил директор Научно-технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ» Дмитрий Мешков.

На отопитель салона теперь будет забираться из двигателя более горячая жидкость. Это позволит сократить время прогрева салона автомобиля и улучшить потребительские свойства автомобиля.