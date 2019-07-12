Опубликованы фото пикапа и фургона на базе Chevrolet Niva

На сегодняшний день внедорожник Chevrolet Niva является одним из самых популярных представителей отечественных SUV в стране, но не всем известно, что изначально планировался выпуск «Шнивы» сразу в трех кузовах: не только внедорожник, но и пикап с фургоном.

Более того, в 1999 году Роспатент зарегистрировал пикап 2323 и фургон 2723 в своей базе, что говорило о серьезности намерений «GM-АвтоВАЗ». К сожалению, в итоге до конвейера добрался лишь 5-дверный внедорожник.

Обе машины, как пикап, так и фургон, отличались от стандартной Chevrolet Niva удлиненным задним свесом, за счет которого инженерам удалось увеличить внутреннюю длину грузового отсека до 1,6 метра.

Фургон можно было использовать как полностью грузовой, так и грузопассажирский, благодаря специальной пластиковой накладки с боковыми стеклами и без них.

Предполагалось, что пикап ВАЗ-2323 и фургон ВАЗ-2723 поступят в продажу в России под брендом Chevrolet через два года с момента выхода исходного внедорожника в 2004 году, однако в итоге добраться до конвейера им было не суждено.