Опубликованы фото обновленного Nissan Patrol без камуфляжа

В Сети появились шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan Patrol, сделанные на дорогах Дубая (ОАЭ). На опубликованных снимках видна фронтальная часть автомобиля, которая лишена какого-либо камуфляжа.
Спустя некоторое время пользователь Instagram из Дубая выложил видео с новым Patrol, на котором рассмотреть внедорожник можно со всех сторон.
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Судя по фотографии и опубликованному видеоролику, грядущий рестайлинг заметно отразится на дизайне нового Nissan Patrol, который станет более современным. Автомобиль получит новые бамперы, другую решетку радиатора, обновленные задние фонари, а также модернизированную головную оптику и перелицованную дверцу багажника.
В моторную линейку обновленного Patrol должны войти прежние агрегаты – это 4-литровый 6-цилиндровый мотор на 275 лошадиных сил и 5,6-литровый двигатель на 400 «скакунов».