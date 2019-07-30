Опубликованы фото обновленного Nissan Patrol без камуфляжа

В Сети появились шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan Patrol, сделанные на дорогах Дубая (ОАЭ). На опубликованных снимках видна фронтальная часть автомобиля, которая лишена какого-либо камуфляжа.

Спустя некоторое время пользователь Instagram из Дубая выложил видео с новым Patrol, на котором рассмотреть внедорожник можно со всех сторон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram مقطع متداول لسيارة نيسان باترول الجديد 🇯🇵 Публикация от المربع نت (@almuraba) 26 Июл 2019 в 1:36 PDT

Судя по фотографии и опубликованному видеоролику, грядущий рестайлинг заметно отразится на дизайне нового Nissan Patrol, который станет более современным. Автомобиль получит новые бамперы, другую решетку радиатора, обновленные задние фонари, а также модернизированную головную оптику и перелицованную дверцу багажника.

В моторную линейку обновленного Patrol должны войти прежние агрегаты – это 4-литровый 6-цилиндровый мотор на 275 лошадиных сил и 5,6-литровый двигатель на 400 «скакунов».