Опубликованы фото интерьера новой Skoda Octavia

В Сети появились первые шпионские фотографии интерьера новой Skoda Octavia. Снимки салона новинки опубликовал американский портал Motor1.

Судя по опубликованным снимкам, интерьер новой «Октавии» получит цифровую приборную панель, которая отличается от прошлой увеличенным размером, а также более современной графикой.

На центральной консоли для «топовых» комплектаций будет предлагаться широкоформатный дисплей, который будет объединен с блоком управления климат-контролем, вместо которого теперь будут установлены два воздуховода.

Также изменению подвергнется селектор переключения передач, но пока непонятно, исчезнет ли традиционный рычаг или все-таки останется.

Напомним, что официальный дебют новой Skoda Octavia 2020 состоится осенью этого года на автомобильной выставке во Франкфурте (Германия).