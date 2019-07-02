Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат»

В Сети опубликовано первое фото российского внедорожника УАЗ «Патриот», оснащенного автоматической трансмиссией. Снимок новинки выложили на странице профиля UAZ Belgium в социальной сети Facebook.

Сообщается, что производство «Патриота», укомплектованного АКПП, стартует в сентябре текущего года. Тогда же запланировано начало приема заявок на приобретение такого автомобиля.

Продавать UAZ Patriot с «автоматом» будут в трех комплектациях под названиями: Optimum, Premium и Status. Визуально новая версия внедорожника будет отличаться от «Патриота» с «механикой» глянцевой радиаторной решеткой.

Напомним, что в начале 2019 года стало известно о намерении компании «УАЗ» оснастить одну из своих самых популярных моделей на российском рынке – «Патриот» – классическим гидротрансформатором (АКПП). В качестве данной коробки выступит 6-диапазонная трансмиссия с индексом 6L50 Punch Powerglide совместной разработки бельгийской фирмы Punch Powertrain и американского концерна General Motors.