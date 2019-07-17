Опубликовано первое фото двухпедального УАЗ «Патриот»

Компания «УАЗ» поделилась первым официальным фото своего популярного внедорожника «Патриот», оснащенного автоматической трансмиссией. Снимок интерьера автомобиля, на котором видно две педали («газ» и «тормоз») вместо трех, как было у версии с МКПП («газ», «тормоз», «сцепление»), размещен на официальной странице Ульяновского автозавода в социальной сети «VK».

По предварительным данным, дебют «Патриот» с автоматической коробкой передач состоится уже в скором времени. Связку АКПП под капотом внедорожника составит 2,7-литровый модернизированный мотор ЗМЗ-Про с новой системой охлаждения. Мощность двигателя останется прежней – 150 лошадиных сил при 235 Нм момента. Информации о том, как будет выглядеть селектор автоматической трансмиссии «Патриота» пока нет.

Напомним, что в настоящее время внедорожник УАЗ «Патриот» продается исключительно с МКПП. Стоимость базовой комплектации автомобиля составляет 809 тысяч 900 рублей.