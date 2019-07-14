Опубликован рендер современного DeLorean DMC-12

Автомобиль DeLorean DMC-12 обрел широкую популярность с выходом фильма «Назад в будущее», став культовым в поп-культуре, но, к сожалению для его создателей, произошло это уже после того, как компания DeLorean Motor Company обанкротилась.

В 2017 году права на DeLorean Motor Company были выкуплены фирмой с таким же названием, которая пообещала возродить знаменитый DMC-12 и вывести его в продажу. Автомобиль обещали превратить в электрокар, а также придать ему современный дизайн. В итоге до реального создания машины дело так и не дошло, однако фанаты «Назад в будущее» и поклонники марки DeLorean не теряют надежды. Подогреть интерес к данному проекту решили дизайнеры из студии TheSketchMonkey, которые решили представить, как может выглядеть современный DMC-12, опубликовав его рендер.

При виртуальной переделке машины ее пропорции были сохранены, а дизайн получил серьезные обновления. Возрожденный DMC-12 оснастили привлекательной передней частью кузова с новыми фарами и модернизированной решеткой радиатора, в то время как капот решили не трогать, попутно встроив большие воздухозаборники в боковые панели кузова.

О том, насколько удачным получился рендер современного DMC-12, судите сами.