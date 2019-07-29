Опубликован рендер пикапа на базе Lada Vesta

Семейство автомобилей Lada Vesta пользуется высочайшей популярностью в России и продолжает расширяться. «АвтоВАЗ» готовит все новые и новые версии этой модели, но пока избегает некоторые типы кузова.

На днях редакция Daily-Motor.Ru публиковала рендеры так и не появившегося на конвейере хэтчбека Lada Vesta, а сегодня в Сети появилось изображение пикапа, созданного на базе «Весты».

В случае, если бы «АвтоВАЗ» решился на выпуск такой версии Vesta, то она хорошо подошла бы для сельских районов нашей страны. Машина должна была бы получить увеличенный клиренс, который оказался бы выше, даже чем у универсала Vesta SW Cross, а также защиту нижней части кузова.

Правда полноприводности от пикапа Lada Vesta ждать бы не пришлось, поскольку платформа семейства этих моделей ее не подразумевает.