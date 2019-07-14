Опубликован рендер концепт-кара Lada X-Flow

Как известно, компания «АвтоВАЗ» часто старается привлекать студентов в различных дизайн-проектах, связанных с автомобилями, часть из которых затем берут на работу в Тольятти. Чаще всего ребята рисуют свое видение будущих моделей «Лада». Не стал исключением и Илья Разумов, который в рамках курсового проекта в Московском Политехническом Университете подготовил виртуальный концепт-кар Lada X-Flow.

Машина нарисована совместно с дизайн-студией Lada, а куратором данного проекта был сам главный дизайнер «АвтоВАЗа» – Стив Маттин, а также глава московской студии Жюльен Друар.

По словам автора концепт-кара, при создании прототипа он руководствовался целью увеличения популярности автомобилей Lada в Москве и Петербурге, поскольку сейчас основной объем продаж «АвтоВАЗу» приносят регионы. Машина должна была получить яркий дизайн, который привлечет молодую аудиторию.

В итоге у Ильи получился «заряженный» хэтчбек C-класса, в дизайне которого использован фирменный X-образный стиль Lada, но не выштамповками на кузове, как у «Весты» и «ХРея», а сквозными отверстиями, направляющими потоки воздуха.

По словам молодого дизайнера, при разработке концепта он черпал вдохновение с знаменитых символов российской архитектуры, искусства и промышленности.