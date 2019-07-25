Опубликован первый рендер Lada Vesta в кузове хэтчбек

Компания «АвтоВАЗ» активно занимается расширением семейства Lada Vesta. Вслед за седаном на рынок вышел универсал и его кросс-версия, но о хэтчбеке «вазовцы» пока ничего не говорят. Наши коллеги с издания «Авто.Маил.Ру» решили представить, как могла бы выглядеть «Веста» в хэтчбек-версии, опубликовав независимые рендеры такого автомобиля.

Фактически дизайнеры попросту ужали фотографию обычного универсала Vesta, благодаря чему у них и получился хэтчбек.

Что касается перспектив этой модели, то не исключено, что «АвтоВАЗ» не стремится к выпуску хэтчбека Lada Vesta, учитывая, что в линейке марки уже есть такой автомобиль – Lada XRay. Но нельзя на отметить, что тот же «ХРей» пользуется крайне низкой популярностью и фактически представляет собой перелицованную версию Renault Sandero Stepway, в то время как «Веста» считается отечественной разработкой.

Появится ли хэтчбек Lada Vesta в модельном ряду «Лада» в будущем – покажет время. Напомним, что сейчас за базовую комплектацию седана «Веста» просят от 600 тысяч рублей. Стоимость максимальной версии стандартной 4-дверки составляет 874 тысячи 400 рублей.

Для сравнения, цена хэтчбека Lada XRay в базе начинается от 609 тысяч 900 рублей. За «топовую» версию автомобиля просят 842 тысячи 900 рублей.