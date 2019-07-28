Опубликован еще один тизер нового Nissan Juke

Компания Nissan опубликовала второй по счету официальный тизер нового поколения своего экстравагантного кроссовера Juke. Официальный дебют новинки состоится 3 сентября 2019 года.

Ранее в Сети уже публиковалось изображение передней оптики нового «Джука», которая должна в новой генерации стать 2-уровневой.

На этот раз PR-служба Nissan поделилась тизером фронтальной и боковой стороны кузова нового кроссовера. Судя по ним, новинка получит светодиодную оптику, а ее общий дизайн будет иметь более гармоничные очертания по сравнению с текущей моделью за счет менее покатой крыши.

Новое поколение Nissan Juke разработают на новой платформе CMF-B, на которой был построен новый Renault Clio. В моторную гамму кроссовера должны войти 1- и 1,3-литровые бензиновые двигатели, а также 1,5-литровый «дизель».

В продажу на европейском рынке новый Nissan Juke поступит в первом квартале 2020 года.