Оглашена стоимость Aurus Senat

Сегодня представители Министерства промышленности и торговли сообщили о том, что приобрести роскошный автомобиль отечественного производства модели Aurus Senat можно будет примерно за 18 миллионов рублей.

Стоит отметить, что это пока ещё не точная стоимость автомобиля. А узнать её можно будет только в первый день открытия шоурума. Напомним, что изначально машина будет доступна только для коммерческих заказчиков.

Отметим, что по предварительной информации автомобиль станет массовым только через полтора года. В будущем же предполагается, что в год в России удастся выпускать в среднем около 5 тысяч экземпляров дорогостоящих седанов в год.