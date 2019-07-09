Одобрен проект по возведению первой частной трассы в РФ

Премьер-министр страны выступил с одобрением строительства первой полностью частной дороги в России, которая по предварительной информации будет называться Меридиан. Напомним, что она будет соединять Гамбург и Китай.

Медведев также сообщил о том, что Министерство транспорта и Министерство экономического развития должны выступать в роли консультантов по этому вопросу, дабы инвесторы могли хорошо ориентироваться в происходящем.

Уже известно о том, что на возведение дороги будет потрачено по меньшей мере 600 миллиардов рублей. При этом, на территории Российской Федерации будет располагаться около 2 тысяч километров пути. Предполагается, что полностью сдать трассу в эксплуатацию застройщик сможет уже через 5 лет. Кроме того, сообщается, что многие фирмы готовы вкладывать свои деньги в этот масштабный проект, при этом, они требуют, чтобы государство гарантировало им получение минимального дохода, а это 35 миллиардов рублей ежегодно.