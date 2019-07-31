Объявлены комплектации нового Suzuki Jimny для России

Российский офис компании Suzuki назвал комплектации нового поколения компактного рамного внедорожника Jimny для нашей страны, который выйдет на рынок уже в августе. Новинка будет доступна для покупателей в двух версиях под названиями: GL и GLX.

В арсенал комплектации GL войдут: электропривод регулировки боковых зеркал, мультируль, обогрев заднего стекла, фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESP, системы помощи при старте и помощи при спуске с горы, система помощи при экстренном торможении и система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

В «топовой» версии GLX в оснащение нового Jimny для России войдут: передние светодиодные фары прожекторного типа, климат-контроль, мультимедийная система с навигатором и поддержкой Bluetooth, круиз-контроль и многое другое.

Приводить в движение новый «Джимни» будет безальтернативный 1,5-литровый бензиновый мотор на 102 лошадиные силы, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП или 4-диапазонным АКПП.

Напомним, что ранее редакция Daily-Motor.Ru выяснила рублевые цены на новый Suzuki Jimny. За базовую комплектацию внедорожника придется заплатить от 1 миллиона 359 тысяч рублей. В «топовой» версии автомобиль будет стоить 1 миллион 569 тысяч рублей.