Обновленный Skoda Superb доберется до РФ в сентябре

Компания Skoda приступит к продажам на российском авторынке обновленной версии своего лифтбэка Superb уже в сентябре этого года. Об этом сообщили представители пресс-службы чешской марки. Информации о том, когда но нас доберется универсал, и доберется ли вообще, пока нет.

Напомним, что в рамках рестайлинга «Суперб» получил модернизированный экстерьер, в котором дизайнеры «Шкода» применили увеличенную решетку радиатора, а также установили на автомобиль уже начиная с базовой комплектации полностью светодиодную оптику. Кроме того, автомобиль может похвастать в стартовой версии наличием динамических «поворотников».

В интерьере новинки появилось множество хромированных элементов, а также изменилась отделка сидений. В арсенал базовой комплектации вошли новые функции, такие как: бесключевой доступ в салон, а в «топовой» комплектации появились системы вентиляции и массажа в передних сиденьях.

В моторную линейку лифтбэка вошли три бензиновых агрегата: 1,5-литровый TSI на 150 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» DSG, а также 2-литровый двигатель TSI на 190 и 272 лошадиные силы, сочетающийся исключительно с 7-диапазонным «роботом».

Также новинка получила гибридную модификацию на базе 1,4-литрового турбированного мотора TSI, выдающую суммарно 218 «сил». Запас хода на электротяге составляет 55 километров, а в гибридном режиме – 850 км.