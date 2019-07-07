Обновленный Renault Duster выйдет в продажу 8 июля

Индийский авторынок, как и российский, до сих пор не дождется второго поколения популярного кроссовера Renault Duster. Местное представительство французского бренда, как, в общем-то и российское, продолжает «кормить» покупателей морально устаревшим первым поколением.

На завтра, 8 июля, в Индии запланирован выход в продажу обновленной версии этой модели – опять не новое поколение, но, стоит отметить, что некоторые доработки кроссовер все-таки получил, правда все они касаются исключительно дизайна.

Внешний облик рестайлиингового «Дастера» для Индии отличается более высокой линией капота и новой увеличенной радиаторной решеткой. Также обновленный Duster оснастили слегка модернизированными фарами, другим передним бампером, новыми колесными дисками и рейлингами на крыше.

В салоне вседорожника установили другое рулевое колесо, модернизировали «приборку», а также задействовали информационно-развлекательную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Техническая сторона кроссовера не изменилась. Он по-прежнему будет комплектоваться 1,5-литровым бензиновым и дизельным моторами, в связке с которым будет работать 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».