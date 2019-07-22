Обновленный Opel Insignia сохранит архитектуру GM

Компания Opel уже приступила к работам над обновленной версией своего лифтбэка Insignia. С момента запуска второй генерации данной модели прошло два года, поэтому инженеры «Опель» уже вплотную заняты рестайлингом.

На днях канал CarspotterJeroen на Youtube опубликовал видео с тестов новой Insignia на автодроме Нюрбургринг в Германии, где автомобиль обкатывался в двух вариантах кузова: Grand Sport и Sports Tourer. Более того, уже известно, что несмотря на смену владельца с General Motors на PSA Peugeot-Citroen новинка сохранит платформу GM.

Других подробностей относительно рестайлинга Insignia пока нет. Презентация автомобиля должна состояться на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.