Обновленный Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей вышел в продажу

Компания Datsun приступила к продажам на индийском авторынке обновленной версии своего бюджетного сити-кара – redi-GO. Компактный хэтчбек, переживший рестайлинг, стал более безопасным, а также получил в базовой комплектации ряд ранее недоступных опций, в числе которых значатся: подушка безопасности со стороны водителя, системы ABS+EBD, а также штатный парктроник.

В дизайне серьезных изменений не произошло, хотя «посвежевшая» модель все-таки получила слегка модернизированную радиаторную решетку, доработанную оптику и бамперы.

Размеры автомобиля не изменились: длина хэтчбека составляет 3429 мм, ширина – 1560 мм, а высота – 1560 мм. Клиренс 185 мм.

В моторную линейку автомобиля вошли: 0,8-литровый бензиновый «атмосферник» на 53 лошадиные силы, а также 1-литровый 68-сильный агрегат. Связку обоим составляет 5-ступенчатая МКПП или 5-диапазонный «робот» АМТ. Привод – только передний.

Стоимость обновленного Datsun redi-GO в Индии начинается с отметки в 279 тысяч 650 рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет порядка 250 тысяч рублей.