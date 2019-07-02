Обновленный BMW X6 2020 показали на первых изображениях

Портал Autoblog опубликовал первые изображения обновленной версии кроссовера BMW X6 2020 модельного года. Продажи баварского купеобразного вседорожника стартуют уже в этом году.

Судя по снимкам, новый X6 получит заметные перемены во внешнем облике, самыми заметными из которых станет более агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, зауженная оптика и несколько выросшая в размерах решетка радиатора.

Кормовая часть кроссовера обзаведется новыми фонарями, повторяющими дизайн задней оптики семейства 8-Series, другой дверцей багажного отделения, а наклон крыши станет более заметен.

Фотографий интерьера нового BMW X6 2020 пока нет, но предполагается, что кроссовер получит обновление по той же схеме, что и новый X5, получив полностью цифровую «приборку» и такую же мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

В линейку двигателей новинки также должны войти моторы от X5, который в США продают с 3-литровым 6-цилиндровым агрегатом с турбиной на 335 лошадиных сил и 4,4-литровым V8 на 456 «сил». Связку обоим составляет 8-диапазонная автоматическая коробка передач и система фирменного полного привода xDrive.