Новый Toyota RAV4 выйдет в продажу осенью

Компания Toyota анонсировала предварительную дату начала продаж следующего поколения кроссовера RAV4 на новом рынке – Китая. Пятая по счету генерация бестселлера «Тойоты» доберется до китайского авторынка уже этой осенью. Накануне автопроизводитель раскрыл характеристики автомобиля для «Поднебесной», а в базе министерства промышленности КНР появились фотографии новинки.

Судя по снимкам, китайская версия RAV4 не получит никаких визуальных отличий от версий, уже продающихся в США и Японии. При этом модификация пятого поколения «РАВ4» для Китая будет иметь более дешевые материалы отделки, а также сокращенный список базового оборудования.

В моторную линейку кроссовера для рынка КНР войдут 2-литровый бензиновый атмосферный мотор на 171 лошадиную силу, а также гибридный агрегат на базе 2,5-литрового мотора с суммарной отдачей в 178 «скакунов».

Производством нового Toyota RAV4 займется совместное предприятие FAW и Toyota. Продажи кроссовера стартуют в октябре 2019 года.

Напомним, что до России новый RAV4 также доберется до конца этого года. Сборка автомобиля будет осуществляться на предприятии «Тойота» в Петербурге.