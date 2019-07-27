Новый седан Mazda3 привезут в Россию в октябре

Компания Mazda назвала дату появления в продаже в России нового поколения седана Mazda3. Новинка поступит в распоряжение дилеров марки уже в октябре этого года. Об этом в интервью «Авто Mail.Ru» сообщил директор по маркетингу японского автопроизводителя Андрей Глазков.

Напомним, что ранее в этом году четвертая генерация седана Mazda3 получила сертификат Одобрения типа транспортного средства. Согласно данному документу, новинка будет продаваться в России с 1,5-литровым безальтернативным двигателем SkyActiv-G на 120 лошадиных сил и МКПП. Что касается хэтчбека, который уже поступил к дилерам в этом месяце, то он доступен для российских покупателей с двумя вариантами моторов: 1,5-литровым и 2-литровым «атмосферниками» на 120 и 150 «скакунов». Пару им составляет 6-ступенчатая МКПП и автоматическая коробка передач.

Как и хэтчбек седан будут поставлять в Россию из за рубежа. В отечественном офисе «Мазда» планируют продавать в нашей стране ежегодно минимум по 2 тысячи автомобилей этой модели.