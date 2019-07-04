Новый Nissan Juke вновь засняли на тестах

Компания Nissan продолжает тесты нового поколения компактного «паркетника» Juke. Накануне в Сети появились очередные шпионские фото новинки, сделанные американским порталом Motor1.

Примечательно, на на испытания вывели сразу две версии этой модели, которые все время держались вместе. Судя по всему, связано это с целью их лучшего наглядного сравнения.

Шпионские снимки подтверждают слухи о том, что новый «Жук» сохранит пропорции предшественника. Тем не менее, кроссовер оснастят другой, более узкой светодиодной головной оптикой и ручками задних дверей, спрятанными в задних стойках. Несмотря на камуфляж можно также отметить, что новинка получит другие бамперы и обновленные светодиодные задние фонари.

Техническая информация о новом «Жуке» пока держится в секрете. Предполагается, что кроссовер переедет на архитектуру CMF-B от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а его линейка двигателей полностью обновится.

По слухам, в моторную гамму «паркетника» войдут 1- и 1,6-литровые турбированные агрегаты, выдающие до 190 лошадиных сил мощности, а также 1,5-литровый «дизель».

Презентация нового Nissan Juke может состояться уже этой осенью – на сентябрьском автосалоне во Франкфурте.