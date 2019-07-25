Новый Mitsubishi Pajero Sport представлен официально

Компания Mitsubishi официально представила обновленную версию своего популярного внедорожника – Pajero Sport. Дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Таиланде. Внедорожник получил не только визуальные изменения по сравнению с предшественником, но и обзавелся новым оборудованием. Как стало известно «Daily-Motor.Ru», автомобиль будут продавать и в России. Более того, для него будет налажено локальное производство.

В дизайне экстерьера новый «Паджеро Спорт» получил новую 2-этажную головную оптику, а также перелицованную решетку радиатора. Задние фонари кроссовера стали чуть меньше, а на дверце багажника появилось рельефное антикрыло.

В интерьере кроссовера расположилась цифровая приборная панель с дисплеем размером в 8-дюймов, а информационно-развлекательная система обзавелась системой интеграции со смартфоном.

Технические характеристики нового Pajero Sport остались без изменений. На тайском рынке кроссовер по-прежнему будет продаваться с 2,4-литровым турбодизельным мотором на 181 лошадиную силу, работающим в связке с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.

Стоимость новинки пока не объявлена.