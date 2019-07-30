Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не раньше 2020 года

Компания Mitsubishi перенесла ранее запланированный старт продаж на 2019 год своего внедорожника Pajero Sport. Причина переноса начала реализации этой модели в России связана с предстоящей локализацией автомобиля на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге, пишет издание RNS со ссылкой на собственные источники внутри официального представительства Mitsubishi в РФ.

Напомним, что глобальная версия внедорожника Pajero Sport выпускается на заводе Mitsubishi в Таиланде. Оттуда автомобили поставляются в более, чем 90 стран, включая Филиппины и Австралию.

Со сменой поколения Pajero Sport обзавелся более динамичной и современной внешностью, а также получил обновленный интерьер. В дизайне кузова появились черты фирменного стиля Dynamic Shield. Проследить его можно по крупному воздухозаборнику, 2-уровневой оптике, а также X-образной решетке радиатора.

Техническое оснащение нового «Паджеро Спорт» в новом поколении останется без изменений. Приводить в движение внедорожник будет 2,4-литровый турбодизельный агрегат на 181 лошадиную силу MIVEC, сочетающийся с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода.