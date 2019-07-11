Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу

Японский автогигант Honda вывел на китайский рынок свой новый кроссовер XR-V. Обновленная версия этой модели уже доступна во всех дилерских центрах марки в «Поднебесной».

Данный кроссовер представляет собой полноценный аналог европейского «паркетника» HR-V. Рестайлинговая версия XR-V отличается от глобального собрата переработанной радиаторной решеткой, другими бамперами, раздвоенными патрубками выхлопа, а также модернизированной оптикой.

В интерьере кроссовера появилась продвинутая мультимедийная система с увеличенным до 8 дюймов сенсорным дисплеем.

В арсенал обновленного XR-V вошли: адаптивный «круиз», система полуавтономного управления в пределах полосы движения, а также система предотвращения столкновений.

Под капотом новинки установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат, выдающий 177 лошадиных сил мощности. Данный двигатель сменил 1,8-литровый «атмосферник» на 136 «скакунов». Пару новому мотору составляет бесступенчатый вариатор. Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации обновленного Honda XR-V составляет от 128 тысяч 900 юаней или 1 миллион 195 тысяч рублей по актуальному курсу.