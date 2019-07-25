Новый кроссовер Citroen C3-XR вышел в продажу

Французская Citroen приступила к продажам обновленного субкомпактного кроссовера C3-XR. Дебют данной модели состоялся в начале 2019 года. Основным рынком для новинки будет Китай.

По сравнению с дореформенным «паркетником» новый C3-XR получил ряд существенных перемен в дизайне экстерьера и интерьера.

Приводит в движение кроссовер 1,2-литровый турбированный мотор на 116 лошадиных сил, а также 1,6-литровый атмосферный агрегат на 117 «скакунов». Связку обоим составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный классический «автомат» фирмы Aisin. Привод – исключительно передний.

Стоимость нового Citroen C3-XR стартует в Китае с отметки в 108 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 999 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. Информации о том, планируются ли продажи рестайлингового C3-XR на рынках за исключением «Поднебесной», пока нет.