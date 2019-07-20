Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage

Компания Kia опубликовала отчет о продажах на китайском авторынке своих автомобилей. Согласно ему, в июне объем реализации субкомпактного кроссовера KX1 составил 3 тысячи единиц, а суммарно с начала 2019 года до клиентов добралось порядка 19 тысяч таких машин.

Более того, в прошлом месяце KX1 удалось опередить по объему продаж прежнего лидера в сегменте SUV марки Kia – Sportage.

Напомним, что «паркетник» Kia KX1 вышел на рынок «Поднебесной» летом прошлого года. Автомобиль создан на архитектуре российского Kia Rio.

Длина кроссовера составляет 4100 мм, ширина – 1735 мм, а высота – 1503 мм. Размер колесной базы равен 2570 мм. В моторную линейку KX1 входит 1,4-литровый бензиновый мотор на 100 лошадиных сил, работающий в связке с 6-ступенчатой МКПП или 6-скоростным «автоматом». Привод – только передний.

Стоимость данной модели в базовой комплектации стартует в КНР с отметки в 69 тысяч 800 юаней или 640 тысяч рублей по актуальному курсу.