Новый Hyundai Tucson получит дизайн в стиле Santa Fe

Корейская автомобильная марка Hyundai приступила к тестам новой генерации своего кроссовера Tucson. Накануне местные СМИ опубликовали шпионские фотографии автомобиля, сделанные на дорогах Южной Кореи.

Несмотря на то, что внешний облик нового Tucson на снимках скрыт камуфляжной пленкой, уже сейчас можно сказать, что экстерьер кроссовера будет выполнен в стиле старшего собрата – Santa Fe. На фото видно, что новинка получит фирменную решетку радиатора и 2-уровневую светодиодную оптику.

В моторную линейку нового Tucson войдут 2,5-литровый мотор Theta3, работающий в связке с 8-диапазонным «автоматом», а также гибридный силовой агрегат и электромотор.

Официальный дебют кроссовера состоится в 2020 году.

В России сейчас продают дореформенный Tucson, стоимость базовой комплектации которого стартует с отметки в 1 миллион 499 тысяч рублей.