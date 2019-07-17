Новый Hyundai Solaris: опубликованы первые фото без камуфляжа

В Сеть утекли первые шпионские фотографии нового поколения бюджетного седана Hyundai Verna, который в России продают под другим названием – Solaris. Рестайлинговая модель отличается от предшественницы посвежевшим дизайном экстерьера и интерьера, выполненном в стиле новой Creta и Verna.

Снимки новинки опубликовало китайское издание Autohome. Судя по ним, новый «Солярис» получит переработанную радиаторную решетку, другую оптику и задние фонари, а также новые бамперы.

Что касается технического оснащения, то для рынка «Поднебесной» седан Verna (он же Solaris) будет предлагаться с 1,4-литровым атмосферным двигателем на 100 лошадиных сил, работающим в паре с МКПП или 6-диапазонным «автоматом».

Официальная презентация новой генерации Hyundai Verna состоится уже этой осенью, после чего 4-дверка выйдет на китайский авторынок.