Новый электрокар от BMW удивит всех своим интерьером

Компания BMW неоднократно говорила о том, что видит огромную перспективу в развитии сегмента электрифицированного транспорта. Однако, для того, чтобы достичь в этом направлении успехов, фирме необходимо не только поработать над техническими составляющими, но и над дизайном.

Пожалуй, самой ожидаемой новинкой баварского производителя считается iNEXT. По предварительной информации, авто сможет проехать на одном заряде аккумулятора примерно 600 километров. Более того, оно должно совершить настоящую революцию дизайна в этой индустрии.

Так, в сети была опубликована фотография, которая был сделана шпионами. На ней хорошо видно, что в интерьере авто будет располагаться руль с шестигранной формой. Независимые эксперты утверждают, что такое решение имеет массу преимуществ. Так, руль более удобен в обхвате. Более того, при переходе в мануальный режим управления, можно будет куда более быстро понять, в каком положении находится руль. Кроме того, прямо на руле будут располагаться элементы, которые известят о том, что автомобиль можно перевести в режим автопилотирования и, напротив, машину нужно взять под собственный контроль.