Новый бюджетный кроссовер Kia Seltos готов к началу продаж

Компания Kia приступит к продажам своего нового доступного кроссовера под названием Seltos в Индии уже в августе. Автомобиль впервые был показан в прототип-версии SP2i-Concept в 2018-м году на автосалоне в Дели (Auto Expo). Новый корейский «паркетник» будет конкурировать на местном рынке с Hyundai Creta, Tata Hariier и MG Hector.

Накануне один из пользователей микроблога Twitter опубликовал на своей странице шпионские фотографии кроссоверов Seltos, находящихся на площадке одного из дилеров Kia в Индии, судя по которым автомобили готовят к началу продаж.

Напомним, что габаритные размеры нового «Киа Селтос» окажутся чуть больше модели «Хендэ Крета» – длина составит: 4315 мм, а колесная база – 2630 мм.

Под капот кроссовера, продажи которого должны начаться в России уже в 2020-м году, установят 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор на 115 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбодвигатель на 140 «скакунов» и 1,5-литровый «дизель» на 115 «лошадок». Пару всей линейке агрегатов составит 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Продавать в Индии Seltos будут исключительно в переднеприводной версии, в то время как на других рынках, в том числе и в России, кроссовер получит и полноприводную модификацию.

Официальный прайс-лист на новинку пока не объявлен, но предполагается, что стоимость базовой комплектации кроссовера составит 1 миллион 100 тысяч рупий или 1 миллион рублей при пересчете на российскую валюту.