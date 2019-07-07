Новые кроссоверы китайской DFM доберутся до РФ с задержкой

Китайская Dongfeng готовится к выводу в продажу на российский авторынок своих новых кроссоверов, правда появятся они в стране с некоторой задержкой.

Так, согласно информации портала «Wroom» со ссылкой на представительство «Дунфэн Мотор Рус», являющегося официальным дистрибьютором автомобилей марки DFM, кроссовер DFM 580 доберется до российских дилеров в августе, а DFM AX4 – до конца года.

При этом первоначально планировалось, что данные модели, представленные в Москве в декабре прошлого года, появятся в стране в феврале-марте, однако машины так и не появились.

Новый 7-местный кроссовер DFM 580 получит под капот 1,8-литровый атмосферник на 132 лошадиные силы или турбированный агрегат на 145 «скакунов». Для турбомотора будет положен бесступенчатый вариатор. Привод – только передний.

Что касается более компактного переднеприводного кроссовера AX4, то он будет комплектоваться в России 1,6-литровым двигателем на 117 «сил». Для покупателей предложат 5-ступенчатую МКПП или 6-диапазонный «робот» Gertag.

Рублевые цены на обе эти модели пока не объявлены.