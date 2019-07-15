Новое поколение Toyota Supra может получить мотор от BMW M3

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Фото: https://news.infocar.ua

Весь мир с замиранием сердца ждёт выхода нового поколения автомобиля модели Toyota Supra. И ещё больший интерес у энтузиастов вызвала новость о том, что новинка вполне может быть оснащена мотором, который используется для авто BMW M3.

Отметим, что речь идёт про силовой агрегат S58, который имеет мощность в 510 лошадиных сил. И это вполне вероятное развитие событий, ведь сам новый автомобиль имеет с немецкой моделью много общего. Для него была выбрана та же платформа, а также ряд узлов и агрегатов. Хотя, пока что непонятно, разрешит ли баварский концерн воспользоваться своей разработкой Toyota. Ведь фирма не планировала продавать моторы «на сторону», хотя и отмечала, что обязательно рассмотрит предложение от японских коллег.

Напомним, что в последний раз немецкая фирма давала возможность комплектовать сторонние автомобили своими двигателями более 20 лет назад. Тогда суперкар от McLaren оснащался мотором V12, который был типичен для S70.

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