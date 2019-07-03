Новое поколение Renault Captur представлено официально

Компания Renault официально представила новое поколение кроссовера Captur. Новинка получила серьезные перемены в дизайне, параллельно прибавив в размерах (длина выросла на 110 мм).

Экстерьер «паркетника» приобрел более агрессивные черты, а также обзавелся достаточно необычной оптикой, сделавшей внешний облик автомобиля более современным.

Интерьер новинки выполнен в лаконичном стиле, а 9,3-дюймовый дисплей на центральной консоли и блок управления климатом оказался слегка повернут в сторону водителя. Объем багажного отделения составил 536 литров, что, к слову, на 81 литр больше, чем было у предшественника.

В линейку двигателей нового Captur вошли 1-литровые бензиновые турбированные агрегаты TCe100, TCe130 и TCe155. В качестве трансмиссий покупателям предложат 6-ступенчатую «механику» или 7-диапазонный преселективный «робот».

Дизельная 1,5-литровая установка для новинки получила два варианта мощности – 95 и 115 «лошадок». Первому будет доступна только МКПП, а второму также положен «робот» с двойным сцеплением.

Кроссовер также будут продавать в гибридной модификации с силовой установкой на базе 1,6-литрового мотора и двух электрических двигателей. Пару им составит вариатор. Привод всех версий Captur – только передний.

Напомним, что данный кроссовер не имеет ничего общего с продающимся в России Renault Kaptur, поскольку автомобили построены на разных платформах и имеют разные размеры. Стоимость «Каптур» в РФ сейчас начинается от 944 тысяч рублей.