Новое поколение Mitsubishi Pajero Sport показали на видео

Компания Mitsubishi рассекретила новое поколение своего популярного внедорожника Pajero Sport. Дебют автомобиля состоится уже 25 июля на специальном мероприятии в Таиланде.

Пресс-служба японской марки разместила в своем Youtube-аккаунте видеоролик, в котором продемонстрирован дизайн внедорожника, судя по которому, внешний облик автомобиля будет подогнан под фирменный стиль «Митсубиши» под названием Dynamic Shield. Первыми эту дизайн-философию начали использовать модели: L200, Eclipse Cross и ASX.

Новый Pajero Sport получит 2-уровневую головную оптику, X-образную решетку радиатора и большой воздухозаборник, что сделает переднюю часть машины более агрессивной и стремительной.

Моторная линейка новинки не должна подвергнуться изменению. Предполагается, что кроссовер по-прежнему будут комплектовать 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 181 лошадиную силу при 430 Нм момента.

Представительство Mitsubishi пока скрывает подробности относительно рестайлинга Pajero Sport, ограничиваясь лишь общими фразами:

«Это будет самый красивый, современный, комфортный и надежный Pajero Sport в истории», – говорится в пресс-релизе марки.

Продажи новинки на рынке Таиланда стартуют этим летом. До других рынков кроссовер доберется до конца этого года. Информации о том, входит ли в этот список Россия, нет.