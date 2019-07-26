Номера старого и нового образцов будут выдавать одновременно

В данном случае речь идёт только про те регистрационные знаки, которые предназначены для владельцев двухколёсного транспорта, а также машин американского и японского производства.

Напомним, что новый ГОСТ, который подразумевает обновлённые правила создания автономеров, вступит в силу не в будущем месяце, а лишь через год. На такой шаг правительство вынуждено было пойти, так как страна технически не была подготовлена к нововведению. В результате, специалисты сообщили, что владельцы транспортных средств пока что смогут получать одновременно и права образца будущего стандарта, и железные таблички актуального типа.

Напомним, что впервые о введении нового ГОСТа заговорили еще 3 года назад. Тогда было решено изменить размеры номеров для некоторых типов ТС, чтобы они надёжнее фиксировались и в эксплуатации были хорошо видны сами символы.

Перенос сроков запуска нового ГОСТа крайне огорчил частные компании, которые уже потратили деньги на приобретение нового оборудования для изготовления металлических табличек. Ввиду того, что в ГИБДД будут в этом году реализовывать собственные запасы номеров, частные фирмы не получат никакой прибыли по программам госзакупок МВД.