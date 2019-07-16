Nissan Skyline получил обновление

Представители компании Nissan заявили о том, что подготовили к продаже новую рестайлинговую модель автомобиля Skyline. Как оказалось, новинка получила иной дизайн, а также отныне оснащается системой автопилотирования.

Новый автомобиль получил видоизменённую радиаторную решётку. Кроме того, изменили свою модификацию и бампера. В задней светотехнике теперь располагаются секции из светодиодов круглой формы, что смотрится весьма эксцентрично. Сам кузов набрал 200 миллиметров в длине, а прочие габариты остались прежними.

Что касается интерьера, то там практически никаких изменений не наблюдается. Создатели решили лишь обновить систему мультимедиа, заменив прежнюю на более качественную и современную. Кроме того, отныне у автомобилистов будет возможность воспользоваться цветным проекционным экраном.



Изюминкой рестайлинга стал автопилот нового поколения. Система начала массово использоваться ещё 3 года назад. Она актуальна на магистрали и помогает удерживать автомобиль в нужной полосе, придерживаться движения с нужной дистанцией и регулировать скорость управления. Разработчики рассказали о том, что во время движения по трассе водитель даже сможет убрать рули с руля, однако, в этом есть некоторые оговорки. В частности, автомобилист должен следить за дорогой и не отрывать взгляд от трассы. В противном случае машина остановится. Ведь до сих пор автопилоту запрещено передавать весь контроль над управлением ТС.