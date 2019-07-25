Nissan пытается улучшить финансовое состояние

Как оказалось, всё больше производителей испытывают серьёзные трудности с финансами. Так, компания Nissan собирается сократить свой штат сразу на 10 тысяч человек.

Сегодня представители фирмы официально сообщили о том, что вынуждены использовать глобальные инструменты для того, чтобы нормализовать свою работу. Именно поэтому им придётся провести масштабную кампанию по сокращению сотрудников. Представители фирмы сообщили, что результаты первого полугодия текущего года будут самыми низкими с момента всемирного кризиса 2008 года. Так, прибыль может сократиться примерно на 90 процентов, хотя аналитики придерживаются показателя в 65 процентов.

Напомним, что сейчас фирма Nissan имеет штат из 138 тысяч человек. Таким образом, под сокращение попадёт 7 процентов из них.